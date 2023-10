Klima : la semaine du climat au Pays Basque : Conférence « L’eau de A à Z » Mairie Osserain-Rivareyte, 13 octobre 2023, Osserain-Rivareyte.

Osserain-Rivareyte,Pyrénées-Atlantiques

A partir d’un exposé à destination des scolaires, les conférenciers aborderont l’importance de l’eau dans notre corps, notre vie, dans notre région, sur notre Terre. L’eau risquant de devenir une denrée rare, même au Pays Basque, comment par des actions simples pouvons nous la protéger, l’économiser, l’apprivoiser..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 21:00:00. .

Mairie

Osserain-Rivareyte 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Based on a presentation aimed at schoolchildren, the speakers will discuss the importance of water in our bodies, our lives, our region and our planet. With water in danger of becoming a rare commodity, even in the Basque country, how can we protect, conserve and tame it through simple actions?

A partir de una presentación dirigida a escolares, los ponentes debatirán sobre la importancia del agua para nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra región y nuestro planeta. Con el agua en peligro de convertirse en un bien escaso, incluso en el País Vasco, ¿cómo podemos protegerla, salvarla y domesticarla mediante acciones sencillas?

Ausgehend von einem Vortrag für Schulklassen werden die Referenten die Bedeutung des Wassers für unseren Körper, unser Leben, unsere Region und unsere Erde erläutern. Da Wasser selbst im Baskenland zu einem knappen Gut zu werden droht, wird erläutert, wie wir es durch einfache Maßnahmen schützen, sparen und zähmen können.

