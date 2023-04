CONCERT : ICI-BAS Mairie Nicey-sur-Aire Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse . Concert de Ici-Bas : visite des grandes chansons. A 20 heures 30 à la mairie de Nicey-sur-Aire. Durée : 1 heures

Tarif : 10 €. Tarif adhérent : 8 €. Réservations : aufildelaire55@gmail.com / 06.73.39.83.83 aufildelaire55@gmail.com +33 6 73 39 83 83 Mairie 2 rue Dite-Voie-de-Latte Nicey-sur-Aire

