Intelligence Collective – Performance d’acteurs interactive – Association BRONCA Mairie Neuville-Day, 13 juillet 2023, Neuville-Day.

Neuville-Day,Ardennes

Ils s’aiment, puis meurent, puis perdent leurs clefs.Deux vies sur un plateau. Offertes. Servez-vous.Profitez-en. Manipulez-les. Devenez un dieu. Le public va transmettre des consignes aux comédiens via une télécommande. Il devra composer avec le hasard pour rythmer le spectacle.Cette performance fera appel à l’intelligence collective des spectateurs, qui vont collaborer pour construire une intrigue, unique et imprévisible à chaque représentation.En s’inspirant de l’expérience de Milgram, nous questionnerons ensemble consentement, torture et libre arbitre.Retrouvez Paul et Gysmo le mulet chaque soir avant les spectacles pour plonger dans le monde des livres et des contes. Buvette sur place..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Mairie

Neuville-Day 08130 Ardennes Grand Est



Two lives on a platter. On offer. Help yourself. Manipulate them. Become a god. The audience will transmit instructions to the actors via a remote control. This performance will call on the collective intelligence of the audience, who will collaborate to build a unique and unpredictable plot for each performance.Inspired by Milgram?s experiment, we will question together consent, torture and free will.Join Paul and Gysmo the Mule every evening before the shows to plunge into the world of books and tales. Refreshments on site.

Dos vidas en bandeja. Se ofrecen. Sírvete. Disfruta. Manipúlalas. Conviértase en un dios. El público transmitirá instrucciones a los actores a través de un mando a distancia. Este espectáculo recurrirá a la inteligencia colectiva del público, que trabajará conjuntamente para construir una trama única e imprevisible en cada representación. Inspirados en el experimento de Milgram, juntos nos cuestionaremos el consentimiento, la tortura y el libre albedrío. Únase a Paul y Gysmo la Mula cada noche antes de los espectáculos para sumergirse en el mundo de los libros y los cuentos. Refrescos in situ.

Sie lieben sich, dann sterben sie, dann verlieren sie ihre Schlüssel.Zwei Leben auf einer Bühne. Sie werden angeboten. Bedienen Sie sich, nutzen Sie es. Manipuliere sie. Werden Sie zu einem Gott. Das Publikum wird den Schauspielern über eine Fernbedienung Anweisungen geben. Diese Aufführung appelliert an die kollektive Intelligenz der Zuschauer, die zusammenarbeiten, um eine Handlung zu entwickeln, die bei jeder Aufführung einzigartig und unvorhersehbar ist.In Anlehnung an das Milgram-Experiment stellen wir gemeinsam die Frage nach Zustimmung, Folter und freiem Willen.Paul und Gysmo, der Maulesel, sind jeden Abend vor den Aufführungen anwesend, um in die Welt der Bücher und Märchen einzutauchen. Getränke vor Ort.

