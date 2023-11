Marché de Noël Mairie Navarrenx, 17 décembre 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Plusieurs exposants, des idées cadeaux et photos avec le père Noël dans la bonne humeur!.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Mairie place d’Armes

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Many exhibitors, gift ideas and photos with Santa Claus!

Muchos expositores, ideas para regalos y fotos con Papá Noel

Mehrere Aussteller, Geschenkideen und Fotos mit dem Weihnachtsmann in guter Stimmung!

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Béarn des Gaves