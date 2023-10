Colloque : Les villes fortes du Sud-Ouest Mairie Navarrenx, 7 octobre 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

9h00 – Accueil

9h45 – Introduction du colloque par les organisateurs et Maïté Capdouze,

présidente du Cercle Historique de l’Arribère (C.H.Ar.)

10h00 – Mots de bienvenue de Mme Nadine Barthe, Maire de Navarrenx

10h15 – Julien Guinand (Université Catholique de Lyon)

La politique royale de fortifications du sud-ouest du royaume des Valois au XVIe

siècle

10h45 – Nicolas Faucherre (Aix-Marseille Université)

Narbonne et Bayonne, les verrous français face à l’Espagne

11h15 – Hugues Paucot(Université de Pau et des Pays de l’Adour / C.H.Ar.)

Le sud-ouest : terre privilégiée d’exportation des innovations des ingénieurs

italiens du Cinquecento ?

11h45 – Discussion

12h00 – Pause méridienne (20 € sur réservation au 07 86 44 03 06 ou

c.h.ar@orange.fr).

Mairie Salle La Grange

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9:00 am – Welcome

9h45 – Introduction to the symposium by the organizers and Maïté Capdouze,

president of the Cercle Historique de l’Arribère (C.H.Ar.)

10h00 – Welcome by Nadine Barthe, Mayor of Navarrenx

10:15 – Julien Guinand (Catholic University of Lyon)

The royal policy of fortifications in the southwest of the Valois kingdom in the 16th

century

10h45 – Nicolas Faucherre (Aix-Marseille University)

Narbonne and Bayonne, French fortifications against Spain

11h15 – Hugues Paucot(Université de Pau et des Pays de l’Adour / C.H.Ar.)

The South-West: a privileged land for exporting the innovations of

Italian engineers of the Cinquecento?

11:45 a.m. – Discussion

12:00 – Lunch break (€20 by reservation on 07 86 44 03 06 or

c.h.ar@orange.fr)

9.00 – Bienvenida

9.45 – Presentación de la conferencia por los organizadores y Maïté Capdouze

presidenta del Cercle Historique de l’Arribère (C.H.Ar.)

10.00 – Bienvenida de Nadine Barthe, Alcaldesa de Navarrenx

10:15 – Julien Guinand (Universidad Católica de Lyon)

La política de fortificación real en el suroeste del reino de Valois en el siglo XVI

siglo XVI

10h45 – Nicolas Faucherre (Universidad de Aix-Marsella)

Narbona y Bayona, las esclusas francesas frente a España

11h15 – Hugues Paucot (Universidad de Pau y de los Países del Adour / C.H.Ar.)

El Suroeste: una tierra privilegiada para exportar las innovaciones de los ingenieros italianos del Cinquecento.

¿Los ingenieros italianos del Cinquecento?

11:45 – Debate

12:00 – Pausa para el almuerzo (20 euros previa reserva en el 07 86 44 03 06 o en

c.h.ar@orange.fr)

9h00 ? Begrüßung

9h45 ? Einführung in das Kolloquium durch die Organisatoren und Maïté Capdouze,

vorsitzende des Cercle Historique de l’Arribère (C.H.Ar.)

10h00 ? Begrüßung durch Nadine Barthe, Bürgermeisterin von Navarrenx

10h15 ? Julien Guinand (Katholische Universität Lyon)

Die königliche Politik der Befestigungen im Südwesten des Königreichs der Valois im 16

jahrhundert

10h45 ? Nicolas Faucherre (Aix-Marseille Universität)

Narbonne und Bayonne, die französischen Riegel gegenüber Spanien

11h15 ? Hugues Paucot(Université de Pau et des Pays de l’Adour / C.H.Ar.)

Der Südwesten: Bevorzugtes Land für den Export von Innovationen der Ingenieure

italiens im Cinquecento?

11h45 ? Diskussion

12h00 ? Mittagspause (20 ? auf Vorbestellung unter 07 86 44 03 06 bzw

c.h.ar@orange.fr)

