Collection d’oeuvres initiée en 1945 par Fernande Sadler, artiste et femme de lettres pour la Mairie au cours de son mandat en tant que maire. Cette collection est constituée de sa collection personnelle, de nombreurx dons de ses amis artistes et de dons d’artistes ayant vécu ou seulement séjournés à Grez. Collection d’oeuvres du XIXème et XXème Musée de la mairie 86 rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing Seine-et-Marne

