Cet évènement est passé Exposition de cartes postales anciennes « Autrefois, Moussages » Mairie Moussages Catégories d’Évènement: Cantal

Moussages Exposition de cartes postales anciennes « Autrefois, Moussages » Mairie Moussages, 16 septembre 2023, Moussages. Exposition de cartes postales anciennes « Autrefois, Moussages » 16 et 17 septembre Mairie Gratuit Une expostion de cartes postales anciennes (dont une partie issue de collections privées) présentera le « Moussages d’autrefois » : la vie de ses habitants, sa place, son église, un de ses châteaux aujourd’hui ruiné…et encore bien des surprises. Une rétrospective riche de rencontres photographiques inattendues. Mairie 15380 Moussages Moussages 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr Charmant village de moyenne montagne, Moussages recèle quelques trésors dont une merveille de l’art roman de Haute-Auvergne, la vierge en majesté « Notre-Dame de Clavier » en bois polychrome du 12e.Autrefois

placée dans la chapelle de Jailhac, celle-ci a été montée vers le village et installée dans l’église. Notre-Dame-de-Claviers, une des merveilles d’Europe qu’il faut découvrir. Un chemin pédestre conduit vers la magnifique chapelle romane de Jailhac. A l’extérieur de l’église, les modillons du chevet qui révèlent une certaine impudeur ne laissent

pas indifférents. Par le passé Moussages a compté jusqu’à six châteaux, aujourd’hui en partie disparus. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 OT Pays de Mauriac Détails Catégories d’Évènement: Cantal, Moussages Autres Lieu Mairie Adresse 15380 Moussages Ville Moussages Departement Cantal Lieu Ville Mairie Moussages latitude longitude 45.23838;2.466848

Mairie Moussages Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moussages/