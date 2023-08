Journées du patrimoine : Visite guidée de morteaux-Couliboeuf sur les pas du Général le Tellier de Blanchard Mairie Morteaux-Coulibœuf, 17 septembre 2023, Morteaux-Coulibœuf.

Morteaux-Coulibœuf,Calvados

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le destin du Général le Tellier de Blanchard, figure marquante de la commune : d’une part grâce à une visite guidée de la commune et d’autre part grâce à une visite privée de l’exposition qui lui est consacrée à a Médiathèque (objets et documents d’époque, militaires et familiaux).

2023-09-17 14:30:00 fin : 2023-09-17 16:30:00. .

Mairie Rue des Écoles

Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the destiny of General le Tellier de Blanchard, a key figure in the commune: on the one hand with a guided tour of the commune, and on the other with a private visit to the exhibition dedicated to him at the Médiathèque (objects and documents from the period, military and family)

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el destino del general le Tellier de Blanchard, figura clave de la ciudad: por un lado, con una visita guiada por la ciudad y, por otro, con una visita privada a la exposición que le está dedicada en la Médiathèque (objetos y documentos de la época, militares y familiares)

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals das Schicksal von General le Tellier de Blanchard, einer bedeutenden Persönlichkeit der Gemeinde: einerseits durch eine Führung durch die Gemeinde und andererseits durch eine private Besichtigung der Ausstellung, die ihm in der Mediathek gewidmet ist (Gegenstände und Dokumente aus der Zeit, aus dem Militär und aus der Familie)

