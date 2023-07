Samedi : Marché hebdomadaire Mairie Montségur-sur-Lauzon, 1 janvier 2023, Montségur-sur-Lauzon.

Montségur-sur-Lauzon,Drôme

La Place de la Mairie accueille tous les samedis matins un petit marché provençal où vous trouverez produits maraîchers, produits du terroir, du textile, etc..

2023-01-01 08:00:00 fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Mairie Place Frédéric Mistral

Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Market of local products : fruits and vegetables, cooked pork meats, cheese, textile, …

Todos los sábados por la mañana, la plaza de la Mairie acoge un pequeño mercado provenzal donde se pueden encontrar productos de la huerta, productos locales, textiles, etc.

Auf dem Place de la Mairie findet jeden Samstagvormittag ein kleiner provenzalischer Markt statt, auf dem Sie Gemüse, regionale Produkte, Textilien usw. finden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes