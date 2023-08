Présentation du cadastre napoléonien de Monistrol d’Allier Mairie Monistrol-d’Allier Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Monistrol-d'Allier Présentation du cadastre napoléonien de Monistrol d’Allier Mairie Monistrol-d’Allier, 16 septembre 2023, Monistrol-d'Allier. Présentation du cadastre napoléonien de Monistrol d’Allier 16 et 17 septembre Mairie Entrée libre Présentation des 2 livres du cadastre napoléonien datant de 1840. Consultation possible Mairie 187 rue des Jacquets 580 Monistrol d’Allier Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 57 21 21 https://www.monistroldallier.fr/ Présentation des 2 livres du cadastre napoléonien daté de 1840; examen possible des différentes planches; Salle de l’école – parking devant le bâtiment – gare SNCF à 500 mètres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

