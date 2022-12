Découverte des espèces de la haie. Mairie Millac Catégories d’évènement: Millac

Découverte des espèces de la haie. Mairie, 3 décembre 2022, Millac. Découverte des espèces de la haie. Samedi 3 décembre, 14h00 Mairie

Gratuit, sans réservation, prévoir des chaussures de marche

Découvrez les nombreuses fonctionnalités de la haie, son importance pour les espèces qu’elle abrite mais aussi pour les espèces alentour et la biodiversité. Mairie Millac Millac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine La Haie a de nombreuses fonctionnalités, dont celle d’abriter une grande biodiversité. Venez découvrir ces espèces par l’ichnologie, cette science des traces et indices laissés par les animaux. Tels des enquêteurs, vous chercherez à identifier les habitants de la haie à travers leurs empreintes, plumes, poils, terries, reste de repas.

