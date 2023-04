Troc Vente de plantes de Printemps mairie Mesnil-Martinsart Catégories d’Évènement: Mesnil-Martinsart

Troc Vente de plantes de Printemps mairie, 23 avril 2023, Mesnil-Martinsart. Troc Vente de plantes de Printemps Dimanche 23 avril, 09h00 mairie emplacement gratuit Buvette et restauration sur place

échanges et ventes de graines, plantes, semis, accessoires de jardinage te de produits locaux mairie Mesnil-Martinsart Mesnil-Martinsart 80300 Somme Hauts-de-France

2023-04-23T09:00:00+02:00 – 2023-04-23T17:00:00+02:00

2023-04-23T09:00:00+02:00 – 2023-04-23T17:00:00+02:00 Association Loisirs et Sports

