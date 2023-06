Scène ouverte à Cysoing mairie mediathèque le vivier à Cysoing Cysoing Cysoing Catégories d’Évènement: Cysoing

Nord Scène ouverte à Cysoing mairie mediathèque le vivier à Cysoing Cysoing, 21 juin 2023, Cysoing. Scène ouverte à Cysoing Mercredi 21 juin, 19h00 mairie mediathèque le vivier à Cysoing Dans le magnifique cadre du parc du château, une scène ouverte est proposée afin d’accueillir tous les talents.

au programme: Kolor’ados, Alpaga, les incorruptibles, Val and friends mairie mediathèque le vivier à Cysoing 148 rue Briand 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 © Hartland Villa Détails Catégories d’Évènement: Cysoing, Nord Autres Lieu mairie mediathèque le vivier à Cysoing Adresse 148 rue Briand 59830 Cysoing Ville Cysoing Departement Nord Lieu Ville mairie mediathèque le vivier à Cysoing Cysoing

mairie mediathèque le vivier à Cysoing Cysoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cysoing/

Scène ouverte à Cysoing mairie mediathèque le vivier à Cysoing Cysoing 2023-06-21 was last modified: by Scène ouverte à Cysoing mairie mediathèque le vivier à Cysoing Cysoing mairie mediathèque le vivier à Cysoing Cysoing 21 juin 2023