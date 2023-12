Le Club Photo du collège s’expose ! Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Le Club Photo du collège s'expose ! 5 décembre 2023 – 20 janvier 2024 Mairie – Médiathèque d'Ayguesvives Ayguesvives. 14 ans que le club photo du collège accueille des élèves de la 6ème à la 3ème. Des regards créatifs, des envies, des échanges, des complicités et parfois des vocations.

La photographie a pris une véritable place au collège : elle s’expose, s’exporte, elle sublime l’image de soi, des autres.

Un instant, un échange… un moment à partager à la médiathèque d'Ayguesvives jusqu'au 20 janvier 2024. Mairie – Médiathèque d'Ayguesvives Place du Fort, ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

2023-12-05T16:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00

