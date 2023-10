Ateliers d’écriture SLAM & HIP HOP Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne Ateliers d’écriture SLAM & HIP HOP Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives, 18 novembre 2023, Ayguesvives. Ateliers d’écriture SLAM & HIP HOP 18 novembre 2023 – 13 janvier 2024, les samedis Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Gratuit, inscription obligatoire – Places limitées SLAM avec ELISE & C° : samedis 18/01/2023 – 06/01/2024 de 15h à 17h HIP HOP avec DENFIMA : samedis 25/11/2023 – 13/01/2024 de 15h à 17h Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Place du Fort, ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ayguesvives.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 27 22 43 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

