Un certain regard sur l’Asie 10 octobre – 22 novembre Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Entrée libre

Un certain regard sur l’Asie ouvre une meilleure compréhension de cette pépite planétaire, dans ce qu’elle a de plus respectable, de plus profond et de plus authentique.

Cette exposition nous invite à la découverte de ces mondes parallèles, vivants contraires d’une société humaine qui étouffe sous le poids des théories dites civilisatrices ou de développement.

Avec le concours de la Médiathèque Départementale.

Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Place du Fort, ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T16:00:00+02:00 – 2023-10-10T18:00:00+02:00

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00