Estivale sur le Lauragais 3 juillet – 23 septembre Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Entrée libre

L’association la SEHPA (Société d’Etudes, Histoire et Patrimoine d’Ayguesvives) organise une exposition estivale de peinture, photographie et poterie sur la thématique du Lauragais.

Une invitation au voyage au cœur des couleurs de nos paysages !

Les pinceaux nous feront vibrer de couleurs, les photographies multi techniques nous offrirons un autre regard tandis que

Les poteries des frères NOT viendront clôturer ce magnifique parcours en mettant en valeur les plats culinaires en terre cuite.

Les artistes à l’honneur pour cette première édition : Carine Sartori, Serge Grélin, Olivier Espagnol, la famille NOT.

Mairie – Médiathèque d'Ayguesvives Place du Fort, ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T14:00:00+02:00 – 2023-07-03T18:00:00+02:00

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00