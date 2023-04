Jeux pour tous Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Jeux pour tous Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives, 26 avril 2023, Ayguesvives. Jeux pour tous 26 avril et 3 mai Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Entrée libre, inscription conseillée Des joueurs enthousiastes, des tables et des jeux, collaboratifs ou individuels…. les équipes se forment et se reforment…

Un après-midi pour occuper chacun pendant les vacances ! Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Place du Fort, ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ayguesvives.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T14:00:00+02:00 – 2023-04-26T16:00:00+02:00

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:00:00+02:00

