Nuit de la trouille ! Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Place du Fort, ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie Vendredi 20 janvier à partir de 20h00, venez partager nos frousses littéraires à la médiathèque d’Ayguesvives. Au programme : Frissons, épouvante, horreur, suspens… La peur traverse la littérature et envahit nos nuits. Même pas peur !

Ados / Adultes – Buffet partagé – Lampe de poche recommandée …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:00:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00

