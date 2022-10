Occitanie, le miroir du monde Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

Occitanie, le miroir du monde Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives, 11 octobre 2022, Ayguesvives. Occitanie, le miroir du monde 11 octobre – 19 novembre Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives

Le plus grand voyage qui soit : un tour du monde à travers les plus magnifiques décors naturels d’Occitanie… Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Place du Fort, ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie Chaque image de cette vaste région de France expose le visuel d’un paysage, d’un animal emblématique, d’une espèce botanique… Avec en contrepoint l’évocation de son double, situé quelque part de l’autre côté du monde.

