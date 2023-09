Octobre rose à Mauroux Mairie Mauroux, 15 octobre 2023, Mauroux.

Mauroux,Lot

L’association les Amis du Cheval, basée à Mauroux, organise une série de randonnées pour soutenir la cause d’octobre rose.

Inscriptions sur place.

2023-10-15 09:30:00 fin : 2023-10-15 . 5 EUR.

Mairie

Mauroux 46700 Lot Occitanie



The Mauroux-based association Les Amis du Cheval is organizing a series of rides to support the cause of pink October.

On-site registration

La asociación Les Amis du Cheval, con sede en Mauroux, organiza una serie de paseos para apoyar la causa del Octubre Rosa.

Inscripciones in situ

Der Verein Les Amis du Cheval mit Sitz in Mauroux organisiert eine Reihe von Ausritten, um die Sache des rosa Oktobers zu unterstützen.

Anmeldungen vor Ort

Mise à jour le 2023-09-28 par OT CVL Vignoble