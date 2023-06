Fête médiévale au château Mairie Mauprévoir, 15 juillet 2023, Mauprévoir.

Fête médiévale au château Samedi 15 juillet, 10h00 Mairie Gratuit – Sans inscription – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Brian et Victoria Scarth vous accueillent pour fêter les 550 ans du château de Mauprévoir.

Une journée organisée avec Brian et Victoria Scarth, la Communauté de communes Vienne & Gartempe, la commune de Mauprévoir et les associations locales (Association Mauprévoir Environnement, A.C.C.A. de Mauprévoir, La Font Manivole).

Tout au long de la journée de nombreuses animations seront proposées : campement médiéval (Compagnie Le Mesnie des Leus du Val de Loyre), spectacles équestres ( Association en Cavale du Vigeant), spectacles de fauconnerie (La Fauconnerie MARCHE, du Parc aux Rapaces de Madiran), visites découverte du patrimoine, ateliers pour les enfants, exposition sur la guerre de Cent Ans (CCVG – Pays d’art et d’histoire).

Repas médiéval sur réservation places limitées (payant 20 € – réservation au 05 49 87 52 12).

Restauration rapide possible sur place et possibilité de pique-niquer (pique-nique tiré du sac).

Mairie Mauprévoir Mauprévoir 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

château visite

Priscilla Saule