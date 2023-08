Malandain ballet « Les saisons » MAIRIE Mauléon-Licharre, 29 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Au sein du même programme, les Quatre saisons de Vivaldi et celles composées par Giovanni Antonio Guido seront réunies. C’est un pari audacieux car en dehors du fait d’être contemporaines et de célébrer la nature, ces deux compositions sont bien différentes. La nouvelle production du chorégraphe biarrot s’annonce passionnante lorsque l’on connait son scrupule à respecter l’intégrité d’une partition et la musicalité revendiquée de son écriture. Avec Les Saisons, Thierry Malandain poursuit avec cohérence le sillon creusé avec ses derniers ballets autour des rapports de l’Humanité avec le Vivant et la Nature.

Départ 16h devant la mairie pour une représentation prévue à 20h30 à la Gare du Midi à Biarritz. Durée 1h20. Retour en bus..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . EUR.

MAIRIE

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the same program, Vivaldi’s Four Seasons and those composed by Giovanni Antonio Guido will be brought together. It’s an audacious gamble, because apart from being contemporary and celebrating nature, these two compositions are quite different. The Biarritz choreographer’s new production promises to be a fascinating one, given his scrupulous respect for the integrity of a score and the assertive musicality of his writing. With Les Saisons, Thierry Malandain coherently pursues the path he has blazed with his latest ballets, exploring the relationship between humankind and Nature.

Departure 4pm in front of the town hall for an 8:30pm performance at the Gare du Midi in Biarritz. Duration 1h20. Return by bus.

Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y las compuestas por Giovanni Antonio Guido se reunirán en un mismo programa. Es una apuesta audaz, porque además de ser contemporáneas y celebrar la naturaleza, estas dos composiciones son muy diferentes. Esta nueva producción del coreógrafo de Biarritz promete ser fascinante, dado su escrupuloso respeto por la integridad de la partitura y la musicalidad de su escritura. Con Les Saisons, Thierry Malandain prosigue la senda que ha abierto con sus últimos ballets, que exploran la relación de la humanidad con la Naturaleza y el Mundo Vivo.

Salida a las 16:00 h frente al ayuntamiento para una representación a las 20:30 h en la Gare du Midi de Biarritz. Duración 1h20. Regreso en autobús.

In einem einzigen Programm werden Vivaldis Vier Jahreszeiten und die von Giovanni Antonio Guido komponierten Jahreszeiten zusammengefasst. Dies ist ein gewagtes Unterfangen, denn abgesehen davon, dass sie zeitgenössisch sind und die Natur feiern, sind die beiden Kompositionen sehr unterschiedlich. Die neue Produktion des Choreografen aus Biarritz verspricht spannend zu werden, wenn man bedenkt, wie gewissenhaft er die Integrität einer Partitur und die Musikalität seiner Handschrift respektiert. Mit Les Saisons setzt Thierry Malandain konsequent die Furchen fort, die er mit seinen letzten Balletten über die Beziehung der Menschheit zum Lebendigen und zur Natur gezogen hat.

Abfahrt 16 Uhr vor dem Rathaus für eine Aufführung um 20:30 Uhr im Gare du Midi in Biarritz. Dauer: 1 Stunde 20 Minuten. Rückfahrt mit dem Bus.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque