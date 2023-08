Conte musical en basque « Euskelelea » Mairie Mauléon-Licharre, 19 novembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Venez entre amis ou en famille découvrir l’histoire de Lamiña dans une forêtt magique du Pays basque et de la déesse Mari. A l’aide d’un bout de bois, elle créa l’euskalelele, un instrument avec lequel elle accompagne ses chansons. Ce spectacle imaginé par Enrike Solinis, associe poèmes, mélodies et illustrations.

Programation Ibilki, en partenariat avec l’Institut Culturel Basque.

Vente des places à la mairie de Mauléon..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Mairie

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come with friends or family to discover the story of Lamiña in a magical forest of the Basque Country and the goddess Mari. With the help of a piece of wood, she created the euskalelele, an instrument with which she accompanies her songs. This show, imagined by Enrike Solinis, combines poems, melodies and illustrations.

Programmed by Ibilki, in partnership with the Institut Culturel Basque.

Tickets on sale at Mauléon town hall.

Ven con amigos o en familia a descubrir la historia de Lamiña en un bosque mágico del País Vasco y de la diosa Mari. Con la ayuda de un trozo de madera, creó el euskalelele, instrumento con el que acompaña sus canciones. Este espectáculo, imaginado por Enrike Solinis, combina poemas, melodías e ilustraciones.

Programa Ibilki, en colaboración con el Instituto Cultural Vasco.

Venta de entradas en el ayuntamiento de Mauléon.

Kommen Sie mit Freunden oder der Familie und entdecken Sie die Geschichte von Lamiña in einem magischen Waldt des Baskenlandes und der Göttin Mari. Aus einem Stück Holz schuf sie die Euskalelele, ein Instrument, mit dem sie ihre Lieder begleitet. Diese von Enrike Solinis erdachte Aufführung verbindet Gedichte, Melodien und Illustrationen.

Programm Ibilki, in Partnerschaft mit dem Baskischen Kulturinstitut.

Kartenverkauf im Rathaus von Mauléon.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque