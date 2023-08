Festival Le Temps d’Aimer : « Yeled -shoot me » Mairie Mauléon-Licharre, 8 septembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Compagnie des plus passionnantes d’Italie, l’Aterballetto donne le pouls du festival. Une alchimie d’émotions à cœur ouvert et d’énergie transmise au public portée par l’enthousiasme communicatif de ses 16 danseurs.

La Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto a su s’établir sur la scène nationale et internationale par son vaste répertoire, du patrimoine du XXe siècle, de Balanchine à Preljocaj, mêlée à la création actuelle la plus grisante. L’art de la danse des Italiens qui enflamme le public a trouvé son juste écho dans ce programme composé de deux pièces mettant à nu les émotions des danseurs.

Départ en bus à 18h devant la mairie de Mauléon, pour un début de représentation à 21h. Durée de 1h15. Retour en bus..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 23:30:00. EUR.

Mairie

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



One of Italy?s most exciting companies, Aterballetto is the pulse of the festival. An alchemy of open-hearted emotion and energy conveyed to the audience by the infectious enthusiasm of its 16 dancers.

The Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto has established itself on the national and international scene with its vast repertoire, ranging from twentieth-century heritage, from Balanchine to Preljocaj, to the most exhilarating contemporary creations. The Italians? art of dance, which inflames the audience, has found its rightful echo in this program, composed of two pieces that lay bare the dancers? emotions.

Departure by bus at 6pm in front of Mauléon town hall, with performance starting at 9pm. Duration 1h15. Return by bus.

Aterballetto, una de las compañías más apasionantes de Italia, es el pulso del festival. Una alquimia de emoción y energía a corazón abierto transmitida al público por el contagioso entusiasmo de sus 16 bailarines.

La Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto se ha impuesto en la escena nacional e internacional con su vasto repertorio, que abarca desde la herencia del siglo XX, de Balanchine a Preljocaj, hasta las nuevas obras más estimulantes de la actualidad. El arte de la danza de los italianos, que enardece al público, ha encontrado su justo eco en este programa de dos piezas que desnudan las emociones de los bailarines.

Salida en autobús a las 18:00 h frente al ayuntamiento de Mauléon. Espectáculo a las 21:00 h. Duración: 1h15. Regreso en autobús.

Das Aterballetto ist eine der aufregendsten Compagnien Italiens und gibt den Puls des Festivals an. Eine Alchemie aus offenen Emotionen und Energie, die durch den ansteckenden Enthusiasmus der 16 Tänzer an das Publikum weitergegeben wird.

Die Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto hat sich mit ihrem umfangreichen Repertoire, das das Erbe des 20. Jahrhunderts von Balanchine bis Preljocaj umfasst, in der nationalen und internationalen Szene etabliert und mit den aufregendsten aktuellen Kreationen vermischt. Die Tanzkunst der Italiener, die das Publikum begeistert, hat in diesem Programm, das aus zwei Stücken besteht, die die Emotionen der Tänzer entblößen, ihren angemessenen Widerhall gefunden.

Abfahrt mit dem Bus um 18 Uhr vor dem Rathaus von Mauléon, Beginn der Aufführung um 21 Uhr. Dauer: 1 Stunde 15 Minuten. Rückfahrt mit dem Bus.

