Course en espadrilles Mairie Mauléon-Licharre, 15 août 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Départ de la marche à 10h30 et départ de la course à 10h45

Course de 5km.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Mairie

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Walk starts at 10:30am and race starts at 10:45am

5km race

Inicio de la marcha a las 10.30 h y de la carrera a las 10.45 h

Carrera de 5 km

Start der Wanderung um 10:30 Uhr und Start des Laufs um 10:45 Uhr

5km-Lauf

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque