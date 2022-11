PIERRE BENSUSAN mairie maison blanche Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ mairie maison blanche 159 bd Paul Claudel 13009 Marseille 9e Arrondissement Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Après sa tournée en Amérique du Nord, un grand maître de la guitare nous fait le plaisir d’un passage dans notre ville

(dont le spectacle a été annulé l’année dernière au théâtre en raison du COVID.

D’autre part une master class sera donnée par M Bensusan

le lendemain (matin et après midi) dans la salle du RDC de l’ Atelier des Arts (qui reste encore disponible) .

(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES )

Renseignements et inscriptions au 04 91 26 09 06

