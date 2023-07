Participez à une balade contée des fresques de la ville Mairie Longlaville Catégories d’Évènement: Longlaville

Meurthe-et-Moselle Participez à une balade contée des fresques de la ville Mairie Longlaville, 17 septembre 2023, Longlaville. Participez à une balade contée des fresques de la ville Dimanche 17 septembre, 10h30 Mairie « La balade contée des fresques » sera commentée par Véronique Furgaut, première adjointe en charge de la culture et de l’enseignement.

7 nouvelles fresques vous seront présentées. Elles ont été réalisées durant l’édition 2022 du festival « Longartstreet », en plus des 7 créées en 2021, lors de la première édition.

La visite se concluera par un moment de convivialité gourmand à l’Espace Jeunesse. Mairie 18 place du 24 juillet 1897, 54810 Longlaville Longlaville 54810 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0382245096 http://www.longlaville.fr L’hôtel de ville de Longlaville abrite une sculpture en acier d’Amilcar Zannoni dans le hall. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Détails

