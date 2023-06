Visite guidée de la mairie Mairie Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Lion-sur-Mer Visite guidée de la mairie Mairie Lion-sur-Mer, 16 septembre 2023, Lion-sur-Mer. Visite guidée de la mairie 16 et 17 septembre Mairie Découvrez les bureaux de la mairie de Lion-sur-Mer, sa cheminée et son horloge de 1885. Mairie 30 rue Galliéni, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780 30 rue Galliéni Calvados Normandie 02 31 36 12 00 https://lionsurmer.com/ Visite des locaux de la Mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Mairie de Lion-sur-Mer Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Autres Lieu Mairie Adresse 30 rue Galliéni, 14780 Lion-sur-Mer Ville Lion-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville Mairie Lion-sur-Mer

Mairie Lion-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lion-sur-mer/

Visite guidée de la mairie Mairie Lion-sur-Mer 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée de la mairie Mairie Lion-sur-Mer Mairie Lion-sur-Mer 16 septembre 2023