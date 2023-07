Résidence-Atelier / Eugénie dans les campagnes Mairie L’Île-Bouchard, 1 septembre 2023, L'Île-Bouchard.

Résidence-Atelier / Eugénie dans les campagnes 1 et 2 septembre Mairie

Dans le cadre du programme Été Culturel 2023, l’artiste Cécile Pitois vient cet été pour un temps de résidence-atelier à l’Ile Bouchard. À travers des visites guidées données par des habitants volontaires, d’ateliers de cartographies sensibles de la ville et d’une recherche dans les archives, l’artiste va prendre en compte le patrimoine visible et invisible de la ville afin de rassembler matière à développer un futur projet artistique pour la ville. Des ateliers sont également proposés à l’Ehpad ainsi qu’au centre de loisirs.

Une restitution aura lieu les 1 er et 2 septembre au centre de loisirs et au forum des associations de l’Ile Bouchard

Eugénie dans les campagnes est un programme initié par l’artiste Cécile Pitois. Son objectif est de créer des œuvres d’art public fortement contextualisées dans de petites communes rurales de la Région Centre-Val de Loire, situées hors « circuits touristiques », et dont les atouts et les énergies méritent d’être révélés et mis en valeur.

Mairie 16 Place Bouchard 37220 L’Ile Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

