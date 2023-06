Exposition photo Denis Frossard Mairie Lescun, 14 juillet 2023, Lescun.

Lescun,Pyrénées-Atlantiques

La vie pastorale en Haut Béarn – Exposition rencontre avec Denis Frossard.

Pendant cinq ans, Denis a suivi 13 troupeaux entre les vallées du Barétous, d’Ossau, d’Aspe et de l’Ouzoum en accompagnant les transhumances, la vie en estive, la traite, la fabrication, la vie en bergerie et les agnelages.

Dans ce récit en images, le photographe et auteur nous raconte toute cette vie pastorale «à l’heure où bergers et bergères sont souvent rêvés comme un métier dans le vent des sommets. »

C’est un livre d’atmosphère, de découverte d’une vie qui concerne presque 200 bergers et bergères en Béarn, un livre qui parle d’un métier qui séduit toujours.

Au-delà de la conduite et la surveillance des troupeaux, Denis Frossard nous montre aussi les gestes du quotidien qui sont un savoir-faire ancestral..

Mairie Salle des expositions

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pastoral life in Haut Béarn ? Exhibition meets Denis Frossard.

For five years, Denis followed 13 herds between the Barétous, Ossau, Aspe and Ouzoum valleys, following their transhumance, life on the mountain pastures, milking, production, life in the sheepfold and lambing.

In this pictorial account, the photographer and author tells us all about this pastoral life « at a time when shepherds and shepherdesses are often dreamt of as a job in the wind of the summits

This is a book of atmosphere, of discovery of a life that concerns almost 200 shepherds and shepherdesses in Béarn, a book that speaks of a profession that still seduces.

Denis Frossard shows us not only how to herd and look after the flocks, but also how to carry out the day-to-day tasks that are part of our ancestral know-how.

Vida pastoril en el Alto Béarn ? La exposición reúne a Denis Frossard.

Durante cinco años, Denis siguió a 13 rebaños por los valles de Barétous, Ossau, Aspe y Ouzoum, siguiendo su trashumancia, la vida en los pastos de verano, el ordeño, la producción, la vida en el aprisco y el parto.

En este relato pictórico, la fotógrafa y autora nos lo cuenta todo sobre esta vida pastoril « en una época en la que pastores y pastoras sueñan a menudo con un oficio en el viento de la montaña »

Es un libro de ambiente, de descubrimiento de una vida que concierne a cerca de 200 pastores y pastoras del Béarn, un libro que habla de una profesión que sigue atrayendo.

Además de guiar y cuidar los rebaños, Denis Frossard nos muestra los gestos cotidianos que forman parte de un saber hacer ancestral.

Das Hirtenleben in Haut Béarn? Ausstellung Begegnung mit Denis Frossard.

Fünf Jahre lang hat Denis 13 Herden zwischen den Tälern Barétous, Ossau, Aspe und Ouzoum begleitet. Er hat die Wanderungen, das Leben auf der Sommerweide, das Melken, die Herstellung, das Leben im Schafstall und die Lämmergeburten dokumentiert.

In dieser Bildergeschichte erzählt uns der Fotograf und Autor von diesem ganzen Hirtenleben « in einer Zeit, in der Schäfer und Schäferinnen oft als Beruf im Wind der Gipfel erträumt werden. »

Es ist ein atmosphärisches Buch, ein Buch über ein Leben, das fast 200 Schäfer und Schäferinnen im Béarn betrifft, ein Buch, das von einem Beruf erzählt, der immer noch verführerisch ist.

Neben dem Treiben und Bewachen der Herden zeigt uns Denis Frossard auch die alltäglichen Gesten, die ein althergebrachtes Know-how darstellen.

