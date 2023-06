Assistez à une visite de la commune à travers le parcours « Un sentier, une histoire » Mairie Les Noës-prés-Troyes Les Noës-prés-Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Les Noës-près-Troyes Assistez à une visite de la commune à travers le parcours « Un sentier, une histoire » Mairie Les Noës-prés-Troyes, 16 septembre 2023, Les Noës-prés-Troyes. Assistez à une visite de la commune à travers le parcours « Un sentier, une histoire » Samedi 16 septembre, 15h00 Mairie Gratuit, sans inscription Effectuez un parcours dans la commune avec des arrêts devant des bornes contenant l’histoire d’un lieu emblématique de la ville. Mairie Place Jules Ferry, 10420 Les Noës-près-Troyes Les Noës-prés-Troyes 10420 Aube Grand Est 0683341700 Jusque dans les années 1970, le village était rural (environ 900 habitants), mais à cette époque débute la construction d’une zone d’habitat collectif, la Zone Urbaine Prioritaire de Chantereigne-Montvilliers, qui fera passer la commune d’un statut rural à celui de commune urbaine, avec 3 500 habitants en 1975, sans commerce ni industrie. Cela n’empêche pas cependant à la commune des Noës-près-Troyes de s’épanouir dans l’agglomération troyenne en animant une vie associative intense et en œuvrant pour une qualité de vie fortement appréciée des habitants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

