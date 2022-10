Marche Rose de 5 à 10 kms Mairie Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Marche Rose de 5 à 10 kms Mairie, 23 octobre 2022, Lencloître. Marche Rose de 5 à 10 kms Dimanche 23 octobre, 09h00 Mairie Marche organisée pour Octobre Rose Mairie place du Général Pierre 86140 Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 9h : accueil et inscription des participants

9h30 : réveil musculaire

9h45:départ 1er groupe marche nordique et sportive

10h:départ 2ème groupe marche familiale

11h45 : verre de l’amitié offert par le comité des fêtes Parcours ouvert à tous de 5 à 10 kms

Participation : 5 € par adulte intégralement reversés au profit de la recherche

