Marché Gourmand des Producteurs de Pays à Le Vigan Mairie Le Vigan, 27 août 2024, Le Vigan.

Le Vigan Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 17:30:00

fin : 2024-08-27 21:30:00

Tous les mardis en Juillet et Août, de 17H30 à 21H30, sur la place de l’Église.

Possibilité de composer ses assiettes avec les produits du marché et de les déguster sur place.

Mairie Place de l’Église

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



