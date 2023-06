Découverte de la nature pour tous Mairie Le Séquestre – Place Jules Ferry Le Sequestre, 11 juin 2023, Le Sequestre.

Découverte de la nature pour tous Dimanche 11 juin, 09h00 Mairie Le Séquestre – Place Jules Ferry gratuite

Dans la cadre de la fête du village, la mairie organise samedi 10 juin au matin, une ballade éducative en partenariat avec la LPO du Tarn et le Comité Départemental Handisport. Dès 9h, le groupe constitué de promeneurs valides mais aussi de 5 personnes à mobilité réduite qui seront portées par des bénévoles à l’aide de joëlettes, prendra le chemin des bois. Au côté d’Evelyne HABER, Présidente de la Ligue de Protection des Oiseaux du Tarn, tous pourront s’immerger dans la nature environnante, profiter du chant des oiseaux et apprendre sur la faune et la flore locale. Renseignements et inscriptions Mairie du Séquestre 05 63 54 40 13

Mairie Le Séquestre – Place Jules Ferry LE SEQUESTRE Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 54 40 13 »}]

2023-06-11T09:00:00+02:00 – 2023-06-11T11:00:00+02:00

