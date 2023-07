Exposition des artistes Iziak Keller et Oxo Yutz Mairie Le Mesnil-au-Grain, 16 septembre 2023, Le Mesnil-au-Grain.

Exposition des artistes Iziak Keller et Oxo Yutz 16 et 17 septembre

Itinéraire « En Quête d’Artistes » sur le territoire de Pré-Bocage Intercom. L’Eglise Saint-Ouen du XVIe et XVIIe s., à Le-Mesnil-Au-Grain, accueille l les artistes Iziak KELLER et Oxo YUTZ peintres et sculpteurs, 2 artistes plébiscités en 2022 par le public.

Oxo :

« Yutz est la ville de Lorraine où j’ai passé mon enfance, mon nom d’artiste étant une façon de garder mes racines, mon terreau, une conjuration de l’éloignement et de l’oubli.

Les thématiques que j’aborde sont des prétextes à questionner le « comment vivre, aimer, mourir ?», où je réinterroge sans cesse ma propre histoire en en cherchant des échos dans d’autres œuvres, philosophiques, littéraires ou musicales.

Le grand sujet de mon travail sera toujours en filigrane ce que j’ai appelé « La nuit de l’Enfance », un fil conducteur, une ossature récurrente qui traverse mes thématiques successives.

L’Enfance pouvant aussi être comprise aussi comme celle de l’animalité humaine, de son âge adulte jusqu’à son inévitable déclin, son troisième age de Terre exsangue et essoufflée par ses locataires, suicidaires- inconséquents, batailleurs et boulimiques. »

Iziak :

Chœur de bois entremêlés, dans les racines du monde…

Des oiseaux, des arbres et des hommes

Quand nos âmes humaines, nourries au berceau du monde,

traversent les forêts, les chemins, les futaies, les jardins, les taillis,

sans plus entendre le bruissement des feuilles, le craquement des bois,

écoutent le son des oiseaux sans plus entendre leurs chants, leurs plaintes, leurs joies,

écoutent le murmure des lianes souterraines, sans jamais ressentir leurs vibrations.

Quand d’évidence les arbres nous parlent et nous guident,

que leur racines se croisent et se multiplient, accompagnant le vivant…

Souches fœtales d’amour, de protection et de partage.

Quand au cœur des liens, les Maternités du monde, Nature, Territoires de vies,

Géographies organiques s’étreignent, s’éteignent et disparaissent…

Brille alors l’ignorance humaine, espèce évoluée, restée sourde au langage du vivant.

Le Mesnil-au-Grain 14260 Calvados Normandie

©Iziak