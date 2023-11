Contes de Noël et gouter Mairie Le Donjon, 6 décembre 2023, Le Donjon.

Le Donjon,Allier

Conte sur le thème de Noël à 15h30 en collaboration avec la bibliothèque du Donjon, puis goûter à 16h15..

2023-12-06 15:30:00 fin : 2023-12-06 16:30:00. EUR.

Mairie Parc le Plessis

Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas-themed storytelling at 3:30pm in collaboration with the Donjon library, followed by a snack at 4:15pm.

Cuentacuentos de temática navideña a las 15.30 h en colaboración con la biblioteca Donjon, seguido de una merienda a las 16.15 h.

Märchen zum Thema Weihnachten um 15:30 Uhr in Zusammenarbeit mit der Bibliothek des Donjon, anschließend Snack um 16:15 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire