LE VILLAGE DE NOËL Mairie Le Chesnay-rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt, 15 décembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt. LE VILLAGE DE NOËL 15 – 17 décembre Mairie Le Chesnay-rocquencourt Entrée libre Vendredi 15 décembre:

– De 17h15 à 20h: ouverture des manèges en présence du Père Noël et de Monsieur le Maire Richard Delepierre avec le train du Père Noël, les chaises volantes, la boule à neige géante, les vitrines et la maison du Père Noël

Samedi 16 décembre:

– De 10h à 20h: animations manèges

– De 10h à 18h: ateliers avec les lutins du Père Noël (dans la salle d’exposition Maurice Cointe, au 9, rue Pottier).

– À 15h: chants de Noël par la chorale Libre Swing. Dimanche 17 décembre:

– De 10h à 19h: animations manèges.

– De 10h30 à 14h30: danses et chants traditionnels réalisés par les enfants de l’école Antochka de l’association Russophone du Chesnay.

– De 14h à 18h: balades en calèche à travers la ville (rdv devant la piscine – rue Pottier)

Stand de restauration sur place. Mairie Le Chesnay-rocquencourt 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt 78150

2023-12-15T17:15:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

2023-12-15T17:15:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

