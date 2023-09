Cet évènement est passé Regards sur ma Ville Mairie Le Chesnay-rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt Catégories d’Évènement: Le Chesnay-Rocquencourt

Regards sur ma Ville 16 septembre – 19 novembre Mairie Le Chesnay-rocquencourt Entrée libre Partez à la découverte de notre patrimoine architectural grâce à cette exposition en plein air constituée de 140 photos en 7 lieux.

Laissez-vous surprendre par le regard d’une dizaine de photographes du Cercle Architectural de l’UPAC à travers les bâtiments emblématiques ou méconnus de notre Ville.

Lieux d’exposition:

1- Théâtre André Malraux – 2, rue de l’Étang

2- Entrée Madeleine du Centre commercial Westfield Parly 2 (face aux Jardins des Senteurs) – Avenue Dutartre

3- Jardin des Senteurs (face au centre commercial Westfield Parly 2)

4- Parvis de l’Hôtel de Ville – 9, Rue Pottier

5 – École maternelle Caroline Aigle – 3, Rue du Hameau

6 – Grilles de l’ancienne mairie – 50, Rue de Versailles

7 – Parvis de l'église Saint-Antoine – 3, Place Saint-Antoine

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

