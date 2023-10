Visite guidée de Le Bouyssou Mairie Le Bouyssou, 9 décembre 2023, Le Bouyssou.

Le Bouyssou,Lot

Des acteurs du patrimoine viennent à votre rencontre pour vous faire partager la grande richesse architecturale, historique et paysagère des 92 communes du Grand-Figeac.

Par l’équipe du service du patrimoine et guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Sur les contreforts du Ségala, la commune du Bouyssou déploie ses hameaux au cœur d’une nature vallonée et boisée. Le bourg abrite une remarquable église ayant conservé des parties romanes aux élégantes élévations et des peintures murales quasiment uniques dans le Grand-Figeac..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Mairie

Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie



A team of heritage specialists will be on hand to share with you the rich architectural, historical and landscape heritage of the 92 communes of the Grand Figeac region.

By the heritage service team and guide-lecturers from the Pays d?art et d?histoire du Grand Figeac.

In the foothills of Ségala, the commune of Le Bouyssou spreads out its hamlets in the heart of a hilly, wooded landscape. The village is home to a remarkable church, whose elegant Romanesque sections and murals are virtually unique in the Grand Figeac region.

Profesionales del patrimonio compartirán la riqueza arquitectónica, histórica y paisajística de los 92 municipios del Gran Figeac.

A cargo del equipo del departamento de patrimonio y de los guías-intérpretes del Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

En las estribaciones del Ségala, las aldeas de Le Bouyssou están enclavadas en el corazón de un paisaje montañoso y boscoso. El pueblo alberga una notable iglesia, cuyas elegantes secciones románicas y murales son prácticamente únicas en la zona del Gran Figeac.

Die Akteure des Kulturerbes kommen zu Ihnen, um Ihnen den großen architektonischen, historischen und landschaftlichen Reichtum der 92 Gemeinden des Grand-Figeac näher zu bringen.

Vom Team der Abteilung für Kulturerbe und den Fremdenführern des Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

An den Ausläufern des Ségala-Gebirges liegt die Gemeinde Le Bouyssou mit ihren Weilern inmitten einer hügeligen und bewaldeten Landschaft. Der Ort beherbergt eine bemerkenswerte Kirche, in der romanische Teile mit eleganten Erhebungen und Wandmalereien erhalten geblieben sind, die in Grand-Figeac nahezu einzigartig sind.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Figeac