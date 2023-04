Randonnée accompagnée La Vespière-Friardel Mairie – le bourg Valorbiquet Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados . Le service animation de la ville d’Orbec vous propose un programme de randonnées accompagnées, à thème ou pour les enfants du printemps à la fin de l’été. Randonnée matinale de 10 à 12km pour découvrir les chemins et petites routes de campagne autour de la commune de la Vespière-Friardel. Départ de la Mairie de Friardel. Conditions : être correctement chaussé, respecter l’inscription lorsque c’est mentionné, chien admis si tenu en laisse, informer l’animatrice avant le dépar(t de la randonnée de toute info utile sur votre état de santé, merci d’arriver 5 à 10 min avant le départ.

La randonnée a lieu même en cas de pluie (prévoir votre équipement en conséquence).

La randonnée peut être annulée si moins de 4 personnes au départ et en cas d’alerte météo (vigilance orange, …).

