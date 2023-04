Fête votive de Sévérac l’Eglise 50ème édition Mairie Le Bourg, 13 août 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Sévérac l’Eglise est en fête du 13 au 15 août : animations diverses pour petits et grands..

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-15 . .

Mairie Le Bourg Sévérac-l’Église

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Sévérac l’Eglise is in festival from August 13 to 15 : various animations for young and old.

Sévérac l’Eglise está de fiesta del 13 al 15 de agosto: diversas actividades para grandes y pequeños.

Sévérac l’Eglise ist vom 13. bis 15. August in Feierlaune: Verschiedene Animationen für Groß und Klein.

