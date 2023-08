Journées Européennes du Patrimoine à Larroque-Toirac-Montbrun, randonnée mairie Larroque-Toirac, 16 septembre 2023, Larroque-Toirac.

Larroque-Toirac,Lot

À l’occasion des journées du patrimoine venez découvrir les villages de Larroque-Toirac – Montbrun lors d’une randonnée patrimoine.

Marche de 10km avec visite des villages et de l’église de Saint-Pierre-Toirac. Rdv mairie de Larroque-Toirac. Organisée par les communes de Larroque et Saint-Pierre-Toirac..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

mairie

Larroque-Toirac 46160 Lot Occitanie



Come and discover the villages of Larroque-Toirac – Montbrun during a heritage walk.

10km walk with visits to the villages and Saint-Pierre-Toirac church. Meeting place: Mairie de Larroque-Toirac. Organized by the communes of Larroque and Saint-Pierre-Toirac.

Venga a descubrir los pueblos de Larroque-Toirac y Montbrun en un paseo por el patrimonio con motivo de las Jornadas del Patrimonio.

Recorrido de 10 km con visita a los pueblos y a la iglesia de Saint-Pierre-Toirac. Punto de encuentro: Ayuntamiento de Larroque-Toirac. Organizado por los municipios de Larroque y Saint-Pierre-Toirac.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes entdecken Sie die Dörfer Larroque-Toirac – Montbrun auf einer Wanderung zum Kulturerbe.

Wanderung von 10 km mit Besichtigung der Dörfer und der Kirche von Saint-Pierre-Toirac. Treffpunkt: Rathaus von Larroque-Toirac. Organisiert von den Gemeinden Larroque und Saint-Pierre-Toirac.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Figeac