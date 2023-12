Cet évènement est passé marché de Noël Mairie Lamberville Catégories d’Évènement: Lamberville

Seine-Maritime marché de Noël Mairie Lamberville, 16 décembre 2023, Lamberville. Lamberville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 13:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00 ce samedi 16 décembre venez profitez du marché de Noël de Lamberville ! Au programme :

– Producteurs et créateurs locaux

– Vin chaud

– Goûter de Noël.

Mairie

Lamberville 76730 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux

Mairie Lamberville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamberville/