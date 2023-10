Visite guidée de Labastide-du-Haut-Mont Mairie Labastide-du-Haut-Mont, 15 juin 2024, Labastide-du-Haut-Mont.

Labastide-du-Haut-Mont,Lot

Des acteurs du patrimoine viennent à votre rencontre pour vous faire partager la grande richesse architecturale, historique et paysagère des 92 communes du Grand-Figeac.

Par l’équipe du service du patrimoine et guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Cette visite vous invite à prendre de la hauteur pour découvrir, au cœur du Haut-Ségala, le point culminant du Quercy. Un village occupe ce site remarquable depuis peut-être le XIIe siècle. La qualité du site sera soulignée grâce à un panorama exceptionnel sur un paysage s’étendant aux portes du Cantal, jusqu’aux monts d’Auvergne..

2024-06-15 14:30:00 fin : 2024-06-15 . EUR.

Mairie

Labastide-du-Haut-Mont 46210 Lot Occitanie



A team of heritage specialists will be on hand to share the architectural, historical and landscape riches of the 92 communes of Grand Figeac.

By the heritage department team and guides from the Pays d?art et d?histoire du Grand Figeac.

This tour invites you to take a step up to the heart of Haut-Ségala, the highest point in the Quercy region. A village has occupied this remarkable site since perhaps the 12th century. The quality of the site is underlined by an exceptional panorama of a landscape stretching from the gateway to the Cantal to the Auvergne mountains.

Profesionales del patrimonio compartirán con usted la riqueza arquitectónica, histórica y paisajística de los 92 municipios del Gran Figeac.

A cargo del equipo del departamento de patrimonio y de los guías-intérpretes del Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Este recorrido le llevará hasta el corazón de Haut-Ségala, el punto más alto de la región de Quercy. Un pueblo ha ocupado este notable emplazamiento quizás desde el siglo XII. La calidad del lugar se ve subrayada por un panorama excepcional de un paisaje que se extiende desde la puerta del Cantal hasta los montes de Auvernia.

Die Akteure des Kulturerbes kommen zu Ihnen, um Ihnen den großen architektonischen, historischen und landschaftlichen Reichtum der 92 Gemeinden des Grand-Figeac näher zu bringen.

Vom Team der Abteilung für Kulturerbe und den Fremdenführern des Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Diese Tour lädt Sie dazu ein, sich in luftige Höhen zu begeben, um im Herzen des Haut-Ségala den höchsten Punkt des Quercy zu entdecken. Ein Dorf bewohnt diesen bemerkenswerten Ort vielleicht schon seit dem 12. Die Qualität des Ortes wird durch ein außergewöhnliches Panorama über eine Landschaft unterstrichen, die sich von den Toren des Cantal bis zu den Bergen der Auvergne erstreckt.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Figeac