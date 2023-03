Un jour sans fin dans la vallée de la Gartempe Mairie La Bussière Catégories d’Évènement: La Bussière

Un jour sans fin dans la vallée de la Gartempe Mairie, 24 juin 2023, La Bussière. Un jour sans fin dans la vallée de la Gartempe Samedi 24 juin, 20h30 Mairie Gratuit sans réservation, ouvert à tous Tout comme la rivière qui l’a sculptée essayons-nous à devenir artiste pour représenter ce que l’on voit et ce que l’on perçoit. Utilisons les pigments de la nature dont les couleurs n’auront de cesse de nous surprendre jusqu’au dernier rayon du soleil.

CPA Lathus – CPIE Val de Gartempe et la Communauté de Commune Vienne et Gartempe (Pays d’art et d’histoire). Mairie 6 route Saint Pierre 86310 LA BUSSIERE La Bussière 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 71 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

