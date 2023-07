Les ateliers numériques : familiarisez-vous avec la tablette et votre smartphone Mairie La Bruffière, 2 octobre 2023, La Bruffière.

Les ateliers numériques : familiarisez-vous avec la tablette et votre smartphone 2 octobre – 18 décembre, les lundis Mairie Sur inscription avec une participation de 10 €

Ces ateliers sont destinés aux Bruffiérien.ne.s de 60 ans et plus qui souhaitent, en toute convivialité, se familiariser avec la tablette tactile, leur smartphone et apprendre à utiliser Internet.

Ils se dérouleront en 10 séances de deux heures chacune, à la mairie : les lundis de 14 h à 16 h, du 2 octobre au 18 décembre.

Une participation de 10 €* est demandée pour l’ensemble du cycle de 10 ateliers et chaque participant s’engage à suivre l’intégralité du cycle.

1. Découvrir la tablette tactile ou le smartphone

2. Se familiariser avec la saisie de texte, le clavier tactile

3. Se connecter au Wifi, faire une recherche sur Internet

4. Créer une adresse mail, écrire et envoyer un mail

5. Utiliser la fonction photo et vidéo

6. Se familiariser avec le store : rechercher, sélectionner, télécharger une application, ouvrir et supprimer une application

7. Utiliser YouTube et WhatsApp

8. Faire des achats en ligne en toute sécurité

9. Apprivoiser l’accès aux droits sur Internet

10. Bilan et échanges

Les inscriptions peuvent s’effectuer :

• Directement à l’accueil de la mairie ;

• Ou en envoyant un e-mail à communication@labruffiere.fr

Pour toute question : 02 51 46 43 10 (Mairie)

*Le règlement se fera uniquement par chèque, remis au formateur lors du premier atelier.

ASEPT Pays de la Loire