MARDIS DU PATRIMOINE : VISITE DU VILLAGE DE JUIGNÉ-SUR-SARTHE Mairie, 8 août 2023, Juigné-sur-Sarthe.

Juigné-sur-Sarthe,Sarthe

Juigné, lieu d’histoire comme en témoignent son clocher du XII, ses magnifiques demeures du XV, et les traces d’un riche passé industriel, est avant tout une terre d’accueil. L’Association Ans Traces Sites vous invite à percer tous les secrets que cache ce village de charme !.

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 16:30:00. EUR.

Mairie

Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Juigné, a place steeped in history as evidenced by its 12th-century bell tower, magnificent 15th-century residences and traces of a rich industrial past, is above all a welcoming place. The Ans Traces Sites Association invites you to discover all the secrets hidden in this charming village!

Juigné, lugar cargado de historia, con su campanario del siglo XII, sus magníficas casas del siglo XV y las huellas de un rico pasado industrial, es ante todo un lugar acogedor. La Asociación de Sitios de Huellas de Ans le invita a descubrir todos los secretos que esconde este encantador pueblo

Juigné ist ein geschichtsträchtiger Ort, wie sein Glockenturm aus dem 12. Jahrhundert, seine prächtigen Häuser aus dem 15. Jahrhundert und die Spuren einer reichen industriellen Vergangenheit bezeugen, und ist vor allem ein gastfreundliches Land. Die Association Ans Traces Sites lädt Sie ein, alle Geheimnisse zu lüften, die dieses charmante Dorf verbirgt!

