Rhône Circuit Insolite de Jarnioux Mairie Jarnioux, 17 septembre 2023, Jarnioux. Circuit Insolite de Jarnioux Dimanche 17 septembre, 15h30 Mairie participation libre Notre « circuit insolite » a participé, en 2017, au concours des « Geo-initiatives » lancé par Geopark Beaujolais dans la catégorie « visites, ateliers, activités ». Ce circuit que vous allez maintenant découvrir a été sélectionné et récompensé par le jury des Geo-initiatives.

Le départ du circuit se fait devant la mairie de Jarnioux, esplanade de la liberté. Cette visite dure environ 1h30. Mairie 69640 Jarnioux Jarnioux 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « aocjarnioux@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

