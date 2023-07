Terra Aventura – Irouléguy : petit mais costaud ! Mairie Irouléguy, 12 juillet 2023, Irouléguy.

Irouléguy,Pyrénées-Atlantiques

Au cœur du Pays Basque, autour de Saint-Etienne-de-Baïgorry et Saint-Jean-Pied-de-Port, le vignoble d’Irouléguy est implanté sur les pentes des Pyrénées occidentales et fait partie des plus petits vignobles de montagne de France.

Venez à la découverte du parcours «Irouléguy : petit mais costaud ! » pour en savoir plus sur cet AOP tout en admirant l’architecture de ce joli village. Ce sont 3 kilomètres de parcours entre chemins et petites routes. Pour jouer, il suffit de télécharger l’application 100 % , sur un smartphone via Google Play ou App Store ou de se munir d’un GPS et d’une feuille de route..

Mairie

Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Basque country, around Saint-Etienne-de-Baïgorry and Saint-Jean-Pied-de-Port, the Irouléguy vineyard is located on the slopes of the western Pyrenees and is one of the smallest mountain vineyards in France.

Come and discover the « Irouléguy : petit mais costaud ! » trail to learn more about this PDO while admiring the architecture of this pretty village. There are 3 kilometers of trails and back roads. To play, all you need to do is download the 100% application onto a smartphone via Google Play or App Store, or bring along a GPS and a roadmap.

En el corazón del País Vasco, alrededor de Saint-Etienne-de-Baïgorry y Saint-Jean-Pied-de-Port, el viñedo de Irouléguy está situado en las laderas de los Pirineos occidentales y es uno de los viñedos de montaña más pequeños de Francia.

Venga a descubrir el sendero « Irouléguy: ¡pequeño pero poderoso! » para saber más sobre esta DOP mientras admira la arquitectura de este bonito pueblo. Es un sendero de 3 kilómetros de caminos y carreteras secundarias. Para jugar, solo tienes que descargarte la aplicación 100% en un smartphone a través de Google Play o App Store, o llevarte un GPS y un mapa de ruta.

Das Weinbaugebiet Irouléguy im Herzen des Baskenlandes, in der Umgebung von Saint-Etienne-de-Baïgorry und Saint-Jean-Pied-de-Port, liegt an den Hängen der westlichen Pyrenäen und gehört zu den kleinsten Bergweinbaugebieten Frankreichs.

Entdecken Sie den Parcours « Irouléguy: klein, aber oho! », um mehr über diese g.U. zu erfahren und gleichzeitig die Architektur dieses hübschen Dorfes zu bewundern. Es handelt sich um eine 3 km lange Strecke zwischen Wegen und kleinen Straßen. Um mitzuspielen, müssen Sie nur die App 100 % , auf ein Smartphone über Google Play oder App Store herunterladen oder ein GPS-Gerät und eine Wegbeschreibung mitbringen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Pays Basque